La bolsa de São Paulo sube un 1,17 % y alcanza un nuevo récord

2 minutos

São Paulo, 5 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este viernes un 1,17 % y su índice de referencia Ibovespa terminó la sesión en 142.640 puntos, un nuevo récord para la plaza paulista tras el alcanzado ocho días atrás y con lo que acumuló en la semana una apreciación del 0,86 %.

La jornada estuvo impulsada por la divulgación de los datos de empleo en EE.UU..

El informe, conocido como «payroll», mostró cifras por debajo de las expectativas del mercado, lo que reforzó las previsiones de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) en septiembre, lo que puede influir en el flujo de capital hacia países emergentes como Brasil.

La noticia, sin embargo, puso en alerta a los operadores pues las frágiles cifras de empleo elevan las posibilidades de una desaceleración de la economía estadounidense.

El tema también impactó al dólar. En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,63 % frente a la moneda estadounidense, que terminó la jornada cotizada a 5,412 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña se apreció un 0,18 % en relación con el dólar.

En la jornada el sector bancario mostró una recuperación generalizada tras las pérdidas registradas. Las acciones del Banco do Brasil terminaron la sesión con un alza de 3,57 % y las preferenciales de Bradesco y de Itaú se apreciaron 2,44 % y 1,11 %, respectivamente.

Los papeles ordinarios de la gigante minera Vale, impulsados por el precio internacional del hierro, se apreciaron un 0,92 %, mientras que las preferenciales de la estatal Petrobras, otro de los valores de mayor peso en el índice, retrocedieron 1,51 % y estuvieron entre las más negociadas del día.

Los títulos preferenciales de la aerolínea Azul al igual que el jueves lideraron las mayores ganancias (+23,66 %), seguidos de los ordinarios de la cadena de tiendas por departamentos Magazin Luiza (+7,17 %).

En las pérdidas, las acciones ordinarias de la red de tiendas por departamento Casas Bahía (-5,01 %) y las del mismo tipo de la empresa energética Brava, que retrocedieron 3,42 %, encadenaron su segundo día en retroceso.

El volumen negociado este viernes superó los 21.755 millones de reales (unos 3.453 millones de euros), en más de 3,6 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

