La bolsa de São Paulo sube un 1,21 % impulsada por apreciación de Itaú y Petrobras

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São Paulo, 22 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró este lunes con una subida del 1,21 % impulsada por la apreciación de las acciones de empresas líderes en el mercado paulista, como el banco Itaú y la petrolera Petrobras.

El Ibovespa, índice de referencia en la mayor plaza bursátil latinoamericana, subió hasta los 170.370 puntos estimulado por la reducción de la tensión por el conflicto en Oriente Medio y el apetito por riesgo tras algunas semanas de turbulencias, que elevaron la demanda por los papeles más negociados en el parqué.

En el mercado de divisas, igualmente impactado por el optimismo de los inversores, el real se apreció un 0,53 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1462 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre las acciones que impulsaron la subida del Ibovespa destacaron las ordinarias del banco Itaú, que se apreciaron un 2,65 %, y las preferenciales de la petrolera Petrobras, con una subida del 0,97 %.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores subidas fueron los ordinarios de la empresa de confecciones AZZAS 2154, con un salto del 11,39 %, y los ordinarios de la operadora de seguros de salud Qualicorp, con un ascenso del 6,21 %.

En la punta contraria, los que más perdieron fueron los ordinarios de la papelera Suzano, con una caída del 2,41 %, y los ordinarios del fabricante de productos tecnológicos Positivo, con una bajada del 2,25 %.

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 23.990,4 millones de reales (unos 4.650,3 millones de dólares o unos 4.068,7 millones de euros) en unas 3,7 millones de operaciones. EFE

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