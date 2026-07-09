La bolsa de São Paulo sube un 1,22 % tras tres días de bajadas y pese al conflicto en Irán

Compartir

2 minutos

São Paulo, 9 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este jueves con una consistente subida del 1,22 % tras tres días de pérdidas, impulsada por el buen humor en Wall Street y pese a la escalada de las tensiones en Oriente Medio y a la baja liquidez por ser un día festivo en el estado de São Paulo.

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 172.742 puntos, cerca de su máxima puntuación este jueves, con los inversores siguiendo el desempeño positivo de las bolsas en Nueva York y en Europa.

Pese a que los inversores aún están cautelosos por la incertidumbre de la guerra en Irán, la caída del precio del petróleo alivió los ánimos, así como la subida de la cotización del hierro, una de las principales materias primas exportadas por Brasil.

Entre los principales valores del Ibovespa, las acciones ordinarias de la minera Vale cerraron con una subida del 0,62 % por el aumento de los precios del hierro, mientras que las preferenciales de la petrolera Petobras perdieron un 0,96 % por la caída de los precios del crudo.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,50 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1227 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este jueves fueron las ordinarias del grupo de concesionarias de vehículos Automob, con un salto del 8,3 %, seguidas por las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza, con un aumento del 7,1 %.

En la punta contraria, los papeles del Ibovespa que concluyeron la jornada con las mayores caídas fueron los ordinarios de la empresa distribuidora de cupones para compras en internet Meliz, con una bajada del 3,77 %, seguidos por los unitarios de la eléctrica Axia, con una pérdida del 2,72 %.

El volumen negociado en la bolsa paulista sumó hoy 20.207,9 millones de reales (unos 3.933,9 millones de dólares o 3.441,4 millones de euros) en escasas 2,8 millones de operaciones. EFE

cm/cpy