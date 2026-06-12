La bolsa de São Paulo sube un 1,27 % ante los avances en la negociación entre Irán y EEUU

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São Paulo, 12 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró la semana con una subida acumulada del 1,27 %, ante los avances en las negociaciones entre Irán y EE.UU. para la resolución del conflicto en Oriente Medio.

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 171.132 puntos tras retroceder un 0,21 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,77 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,061 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana se vio marcada por el mantenimiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para el fin del conflicto en Oriente Medio, a pesar de los ataques cruzados en la región.

En este contexto, las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras cerraron con una bajada del 1,3 %, ante la caída del precio internacional del barril de crudo.

Por otra parte, los papeles del índice que más perdieron valor fueron los de la petroquímica Braskem (-6,6 %) y los de la empresa educativa Cogna (-4,4 %).

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+6,1 %) y las de la agencia de viajes CVC (+5,3 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 23.777 millones de reales (unos 4.680 millones de dólares o 4.000 millones de euros) en alrededor de 3,3 millones de operaciones. EFE

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