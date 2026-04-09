La bolsa de São Paulo sube un 1,52 % y renueva su récord de la mano del petróleo

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São Paulo, 9 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo ganó este jueves un 1,52 % y volvió a renovar su récord de puntuación, tras romperlo el miércoles, aupada principalmente por el sector petrolero, coincidiendo con el nuevo repunte de los precios internacionales del crudo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 195.129 puntos básicos, superando el máximo histórico alcanzado en la víspera (192.201), y enlazó así ocho sesiones consecutivas en verde.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy 0,78 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,062 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, lo que supone el menor valor en los dos últimos años.

Los operadores financieros vigilan con cautela el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y observan con incertidumbre si tendrán lugar las conversaciones de paz previstas a partir de este viernes en Islamabad, en medio de los bombardeos de Israel a Líbano.

Mientras, los precios del crudo siguen su particular escalada. El barril de petróleo brent subió hoy un 1,23 %, hasta los 95,92 dólares, y el Texas, referencia en América, avanzó un 3,66 %, hasta los 97,87 dólares.

Esto volvió a beneficiar a la petrolera estatal Petrobras, uno de los grandes valores del corro paulista, cuyas acciones ordinarias y preferentes se revalorizaron cerca de un 3 % cada una.

Otras petroleras privadas, como PetroRio y PetroReconcavo, también cerraron en verde, con subidas del 2,1 % y el 1,6 %, respectivamente.

No obstante, al frente de las ganancias en el Ibovespa se situaron los papeles de la red de concesionarios de vehículos Automob, que avanzaron un 7,0 %.

En la otra cara de la moneda, el sector tecnológico fue uno de los pocos perjudicados de la sesión. Así, Locaweb y Totvs se dejaron un 5,0 % y un 3,2 %, por ese orden.

El volumen negociado en el Ibovespa ascendió este jueves hasta los 37.200 millones de reales (7.300 millones de dólares), en unos 4,1 millones de operaciones financieras. EFE

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