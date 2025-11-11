La bolsa de São Paulo sube un 1,60 % y alcanza su duodécimo récord consecutivo

São Paulo, 11 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una subida del 1,60 %, con lo que alcanzó su duodécimo récord de puntuación consecutivo.

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 157.748 puntos en una jornada muy positiva en la que sus principales valores se anotaron fuertes ganancias.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,64 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,27 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Se trata de la mayor apreciación de la moneda brasileña frente a la estadounidense desde el 6 de junio de 2024.

En el ámbito local, este martes se conoció que la inflación en octubre se situó en un 0,09 %, lo que llevó el índice acumulado en lo que va de 2025 al 3,73 % y ubicó la tasa interanual en un 4,68 %.

El dato representa una caída en relación al mes anterior, cuando había llegado al 0,48 %.

Este dato de inflación, más bajo del esperado, refuerza las expectativas sobre un futuro recorte de los tipos de interés en Brasil, actualmente en un nivel alto del 15 % anual.

En el contexto internacional, permanece un cierto optimismo por parte de los inversores a nivel global ante un posible fin a la paralización del Gobierno de Estados Unidos, el más largo cierre hasta ahora del país.

En este contexto, las acciones de la estatal Petrobras, una de las principales del parqué, figuraron entre las más negociadas de la jornada y subieron un 2,60 %, en línea con los precios internacionales del petróleo.

Los bancos transitaron una sesión muy positiva; algunos con subas superiores al 2 %.

El destaque llegó con Banco do Brasil, cuyas acciones se apreciaron un 3,03 %. Por detrás, Santander subió un 2,33 %; Bradesco, un 2,15 %; e Itaú Unibanco, un 1,93 %.

Los papeles de la minera Vale cerraron en terreno negativo, con una baja del 0,26 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron la jornada con las mayores subidas fueron las de la empresa de transporte MRS, con un salto del 27,66 %, seguidas por la empresa especializada en el recubrimiento de metales planos Tekno Kroma (+21,39 %).

Los papeles de la petroquímica Braskem se situaron en tercer lugar, con una suba del 17,74 %.

En la punta contraria, las que más perdieron valor fueron las de la fabricante de cosméticos Natura (-15,65 %), que perdieron por segundo día seguido, y la empresa de inversiones Cemepe (-11,33 %).

El volumen negociado este martes fue de 35.408 millones de reales (unos 6.716 millones de dólares o 5.796 millones de euros) en 4,8 millones de operaciones financieras, según los resultados al fin de la sesión. EFE

adm/cpy