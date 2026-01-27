La bolsa de São Paulo sube un 1,79 % y renueva su récord intradiario, con 181.919 puntos

2 minutos

São Paulo, 27 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un 1,79 % este martes impulsada por sus principales valores y, el Ibovespa, principal índice de referencia de la plaza paulista, sumó unos 3.200 puntos en una sesión y renovó su máxima histórica, con 181.919 puntos básicos al cierre.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,41 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,206 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La plaza paulista abrió al alza con la divulgación del índice considerado como la previa de la inflación mensual en el país, que quedó por debajo de las expectativas del mercado para enero, y se mantuvo gran parte de la sesión en sendero positivo, superando incluso a inicios de la tarde la barrera de las 183.000 unidades.

En tanto, los operadores del mercado están a la espera de este ‘supermiércoles’, cuando se conocerán las decisiones frente a las tasas básicas de interés tanto de la Reserva Federal estadounidense como del Banco Central brasileño.

Las acciones de la estatal Petrobras figuraron entre las más negociadas del día y se apreciaron, en línea con los precios internacionales del petróleo, un 2,18 %.

El mismo rumbo siguieron los papeles de la minera Vale, con un incremento del 2,20 %.

En la misma línea, los principales bancos contribuyeron al cierre en verde del parqué, algunos con subidas superiores al 3 %, como Santander Brasil (3,60 %) e Itaú (3,01 %).

Por otro lado, Bradesco creció un 2,73 % y Banco do Brasil, un 1,48 %.

Con todo, las mayores ganancias del día fueron para las acciones de la empresa textil Santanense (21,08 %), seguidas por las de la compañía del mismo rubro RenauxView (19,75 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos de la compañía de desarrollo inmobiliario PDG Realty (-18,16 %) y la empresa de telecomunicaciones Desktop (-12,86 %).

El volumen negociado este martes en la bolsa paulista superó los 35.298 millones de reales (6.812 millones de dólares o 5.657 millones de euros) en más de 4,7 millones de operaciones financieras. EFE

adm/gad