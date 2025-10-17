La bolsa de São Paulo sube un 1,93 % semanal con avances en las negociaciones comerciales

São Paulo, 17 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró la semana con una subida acumulada del 1,93 %, tras los últimos avances en las negociaciones comerciales entre Brasil y EE.UU. y después de pasar tres semanas en rojo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró la jornada en los 143.398 puntos básicos, al subir un 0,84 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,69 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,40 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas reaccionaron de forma optimista al encuentro en Washington entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para intentar destrabar las negociaciones en torno a los aranceles del 50 % impuestos en agosto por la Casa Blanca a gran parte de los productos procedentes de Brasil.

Ambos funcionarios describieron la reunión en términos positivos y confirmaron la posibilidad de que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump se encuentren en persona próximamente.

Las acciones más negociadas en la plaza paulista este viernes fueron las del Banco do Brasil, que subieron un 2,6 %, y las de la productora de etanol Raizen, que lo hicieron un 9,4 %.

Las empresas que más perdieron fueron la productora de papel Klabin (-2 %) y la empresa de software Totvs (-1,7 %).

En la punta contraria, la que más subió, además de Raizen, fue la petrolera privada PRIO (+5,4 %).

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó 26.545 millones de reales (4.900 millones de dólares o 4.200 millones de euros) en 3,8 millones de operaciones. EFE

