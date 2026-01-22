La bolsa de São Paulo sube un 2,20 % con el alivio de las tensiones por Groenlandia

São Paulo, 22 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este jueves un 2,20 %, ante el impulso de los bancos y la desescalada en las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó la sesión en los 175.589 puntos básicos, un nuevo récord de cierre, y amplió las ganancias del día anterior, cuando se disparó un 3,33 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,67 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,283 reales para la compra y 5,284 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las bolsas de todo el mundo siguen reflejando el alivio de los mercados tras las declaraciones del miércoles del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que dijo que no usará la fuerza para obtener Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

En este contexto, los mayores bancos del país registraron ganancias importantes, entre ellos el Banco do Brasil (+4,6 %) y el Itaú (+3,3 %).

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las ordinarias del gigante minero Vale subieron un 0,58 % y las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras lo hicieron un 0,45 %.

Los papeles del Ibovespa que más se revalorizaron fueron los de la empresa educativa Cogna (+7,6 %) y los de la cadena de joyerías Vivara (+6,3 %).

En la punta contraria, las acciones que más cayeron fueron las de la cadena de farmacias Raia (-3,8 %) y las de la fabricante de etanol São Martinho (-3,4 %).

El volumen negociado durante la jornada fue de más de 44.100 millones de reales (unos 8.330 millones de dólares o 7.090 millones de euros), en 6,2 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.EFE

