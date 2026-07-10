La bolsa de São Paulo sube un 2,97 % impulsada por el dato de la inflación en el país

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São Paulo, 10 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este viernes con una subida del 2,97 % de la mano de sus principales valores e impulsada por el dato de la inflación que alimentó las esperanzas de un posible nuevo recorte en la tasa de interés del país.

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 177.866 puntos, 5.124 unidades más que ayer.

Tras haber cerrado en rojo las primeras tres sesiones de la semana, la bolsa recuperó aliento de la mano de la inflación de junio, que fue más baja de lo esperado gracias principalmente al abaratamiento de los precios de los alimentos y las bebidas.

Se conoció este viernes que el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subió un 0,16 % el mes pasado, 0,42 puntos menos que el 0,58 % registrado en mayo, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Este dato alimentó las esperanzas sobre un posible nuevo recorte en agosto de la tasa de interés del país, ubicada actualmente en un 14,25 % anual luego de que el Banco Central haya encadenado tres rebajas de 0,25 en sus últimas reuniones.

Con todo, la bolsa cerró con una ganancia del 2,22 % semanal.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,28 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,11 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los bancos se subieron a la onda verde de este viernes, algunas con crecimientos del 5 %, como las acciones de Santander Brasil, que cerraron un 5,22 % arriba.

Detrás, entre los más negociados de la sesión, los papeles de Bradesco se valorizaron un 4,78 %, mientras que los de Itaú Unibanco crecieron un 4,02 % y los de Banco do Brasil lo hicieron un 2,90 %.

Los papeles de la minera Vale experimentaron una subida del 1,41 % mientras que los de la estatal Petrobras crecieron un 1,12 %.

Encabezan el podio de las mayores altas del día las acciones de la cadena de hoteles Othon (14,64 %) y la de los centros comerciales Iguatemi (13,99 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista sumó hoy 25.169 millones de reales (unos 4.926 millones de dólares o 4.316 millones de euros) en 3,8 millones de operaciones. EFE

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