La bolsa de São Paulo sube un 2 % y bate un nuevo récord animada por el Banco Central

São Paulo, 11 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este miércoles un 2,03 % y batió un nuevo récord al cerrar con 189.699 puntos, animada por las expectativas de la política monetaria y la fuerte subida de los grandes valores, como Vale y Petrobras.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, olvidó el clima de cautela de la víspera, cuando cedió un ligero 0,17 % por los datos de inflación de enero.

Después de un 2025 en el que renovó sucesivamente sus máximas históricas, el corro paulista se ha instalado de nuevo en un clima de euforia en el inicio de este año.

El anterior récord de la plaza es de apenas el pasado lunes, cuando cerró con 186.241 unidades.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,18 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,186 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la subida de este miércoles de la bolsa influyeron en parte las declaraciones del presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, en un acto con empresarios, en el que reiteró que la política monetaria exige «cautela».

Asimismo, insinuó que en marzo próximo el órgano emisor recortará la tasa de referencia de intereses, actualmente en el 15,0 %, el mayor porcentaje de las últimas dos décadas.

El mercado calcula que la bajada de los tipos oficiales será de medio punto.

Por otro lado, la bolsa también se vio aupada por el gran salto de sus dos grandes valores: el gigante minero Vale y la petrolera estatal Petrobras.

Las acciones de Vale escalaron casi un 3,5 %, mientras que las de Petrobras, empresa controlada por el Estado brasileño, pero con acciones en bolsa, se anotaron entre un 2 y un 3 %.

Igualmente, avanzaron con fuerza los títulos de la papelera Suzano, que se dispararon un 13,3 %.

Por el contrario, fue una mala jornada para el sector tecnológico, con caídas para la plataforma de cupones de descuento Méliuz (-2,3 %) y la compañía de software TOTVS (-1,7 %).

El volumen negociado en la plaza brasileña rondó hoy los 38.600 millones de reales (7.400 millones de dólares / 6.250 millones de euros), en cerca de 4,8 millones de operaciones financieras, valores ambos por encima de lo habitual. EFE

