La bolsa de São Paulo sube un 3,4 % en septiembre ante perspectiva de diálogo con EE.UU.

2 minutos

São Paulo, 30 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó un 3,4 % en septiembre, en medio de tímidos avances en las negociaciones comerciales entre Brasil y EE.UU.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se ubicó en 146.237 puntos básicos este martes, tras caer un 0,07 % durante la jornada.

Sin embargo, en un momento de la sesión, la bolsa batió un nuevo récord histórico intradiario con 147.578 puntos, antes de retroceder de nuevo.

Tras semanas sin progresos en torno a las conversaciones sobre los aranceles a las importaciones desde Brasil, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó la semana pasada que estaba dispuesto a hablar con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el plano doméstico, nuevos datos publicados este martes mostraron que el desempleo en el país se mantiene en su menor nivel en 14 años.

En el mercado de divisas, el real brasileño se mantuvo estable frente al dólar, que acabó cotizado a 5,32 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 1,1 %, mientras que los de la minera Vale subieron un 0,5 %.

Las mayores ganancias durante la jornada fueron las de la empresa de carne Minerva (+3,2 %) y las de la constructora MRV (+3,1 %).

Por el contrario, encajaron las pérdidas más abultadas la cadena de tiendas Magazine Luiza (-9,6 %) y los supermercados Pão de Açúcar (-8,7 %).

El volumen financiero en la bolsa brasileña rondó hoy los 23.000 millones de reales (unos 4.300 millones de dólares / 3.680 millones de euros), en 3,4 millones de operaciones, según los resultados preliminares divulgados al cierre de la sesión. EFE

jmc/gad