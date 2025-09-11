La bolsa de São Paulo sube y registra marca histórica en el día D del juicio a Bolsonaro

2 minutos

São Paulo, 11 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este jueves un 0,56 % y su índice de referencia Ibovespa batió una nueva marca histórica, tras cerrar la sesión en los 143.150 puntos, en un día en el que la Primera Sala del Supremo brasileño formó mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro.

Esta tarde, el voto de la magistrada Cármen Lúcia Antunes dejó un resultado parcial de 3-1 a favor de la condena del líder de la ultraderecha y de siete de sus colaboradores por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Solo resta el pronunciamiento de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Aún está abierta la posibilidad para que alguno de los jueces cambie el sentido de su voto, aunque es algo improbable.

En este contexto, en el mercado de divisas, el real se apreció por segunda jornada consecutiva, un 0,27 %, frente al dólar, que terminó cotizado a 5,392 reales para la venta y 5,391 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles de la gigante minera Vale se apreciaron un 0,78 %, mientras que los de la estatal Petrobras, otro de los valores de mayor peso en el índice, retrocedieron 0,38 %, en línea con los precios internacional del petróleo.

En la jornada, el sector bancario se anotó discretas subas. Las acciones del Banco do Brasil terminaron la sesión con un alza de 0,77 %, y las de Bradesco e Itaú se apreciaron 0,95 % y 0,18 %, respectivamente.

Los títulos de la aerolínea Azul integraron el listado de los más negociados de este jueves, y finalmente cerraron con una pérdida del 1,61 %.

Las acciones de la constructora João Fortes Engenharia encabezaron el podio de las mayores caídas, con una bajada del 15,98 %.

Del otro lado, la empresa dedicada al mercado inmobiliario Viver se ubicó en el primer puesto de las ganancias de este jueves, con una suba del 51,52 %.

El volumen negociado en la jornada superó los 24.542 millones de reales (unos 4.555 millones de dólares o 3.881 millones de euros), en poco más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

adm/sbb