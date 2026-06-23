La bolsa de São Paulo subió un 0,52 % ante mensaje del Emisor sobre los tipos en Brasil

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São Paulo, 23 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una subida del 0,52 % luego de que el Banco Central brasileño admitiera que puede asumir una posición más tolerante en caso de que la inflación supere su meta, con lo que señalizó a los inversores que seguirá su proceso gradual de reducción de la tasa de intereses.

El Ibovespa, índice de referencia en la mayor plaza bursátil latinoamericana, subió hasta los 171.258 puntos estimulado por la divulgación del acta de la reunión de la semana pasada en la que el Banco Central redujo la tasa básica de intereses de Brasil en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 14,25 % anual.

En el mercado de divisas, igualmente impactado por los mensajes del Banco Central, el real se depreció un 0,88 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,186 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Pese a que el mercado esperaba una posición más ortodoxa del Banco Central debido a que se prevé para este año una inflación muy superior a la meta que se impuso el Emisor, su acta dejó claro que está más preocupado con el índice de los precios del próximo año y ya no con el del 2026.

Ello indica que, en lugar de volver a elevar los tipos para enfrentar la inflación, pretende seguir el proceso de reducción gradual. La disminución del costo del dinero representa un estímulo para los inversores que prefieren apostar en acciones que en títulos públicos, lo que aprecia el valor de los papeles en la bolsa en general.

Las acciones más negociadas este martes en el parqué paulista fueron precisamente las de la B3, la empresa operadora de la bolsa de São Paulo, que cerraron con una subida del 0,54 %.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores subidas fueron los ordinarios de la cárnica MBRF, con un salto del 8,7 %, y los ordinarios de la operadora turística CVC, con un ascenso del 4,76 %.

En la punta contraria, los que más perdieron valor fueron los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Magazim Luiza, con una caída del 4,94 %, y los preferenciales de la siderúrgica Usiminas, con una bajada del 4,83 %.

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 21.639,2 millones de reales (unos 4.161,3 millones de dólares o unos 3.656,9 millones de euros) en unas 2,86 millones de operaciones. EFE

cm/cpy