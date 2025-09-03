La Bolsa de São Paulo vuelve a caer impactada por Petrobras y el juicio de Bolsonaro

São Paulo, 3 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 0,34 % impactada por la baja en el precio internacional del petróleo, que presionó las acciones de la estatal Petrobras, uno de sus principales valores, cuyas preferenciales se depreciaron un 0,89 % y estuvieron entre las más negociadas.

Los efectos que pueda ocasionar la posible condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuyo juicio por golpismo está en fase final, también pesaron en la plaza paulista, cuyo índice de referencia, Ibovespa, cerró en los 139.863 puntos, encadenando su tercera caída consecutiva.

Los operadores continúan precavidos ante posibles nuevas represalias de Washington, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, alegando una «caza a las brujas» contra Bolsonaro, impusiera aranceles adicionales del 50 % sobre las importaciones de productos brasileños y sanciones a los jueces responsables por juzgar al líder ultraderechista.

El tema volvió a sentirse en el sector financiero con pérdidas en los títulos preferenciales del Itaú, el mayor banco de América Latina (-0,87 %) y en los similares del Banco do Brasil (-0,69 %).

Las mayores ganancias del día fueron nuevamente para los papeles ordinarios de la empresa productora de etanol Cosan (+7,52 %), seguidos de los del mismo tipo de la empresa productora de combustibles Raizan (+4,96 %). Ambos, entre los más vendidos del día.

No ocurrió lo mismo con las acciones ordinarias de la compañía de tecnología Positivo Tec, que se depreciaron un 3,05 %, ni para las iguales de la empresa energética Brava, que retrocedieron 2,97 %.

En el mercado de divisas el real se apreció un 0,36 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,453 reales para la compra y 5,454 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 17.273 millones de reales (unos 3.198 millones de dólares o 2.720 millones de euros), en más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/enb