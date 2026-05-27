La Bolsa de São Paulo vuelve a cerrar en rojo presionada por Petrobras

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São Paulo, 27 may (EFE).- La Bolsa de São Paulo retrocedió este miércoles un 0,48 % presionada por la caída de los precios internacionales del petróleo, que depreciaron las acciones de la estatal brasileña Petrobras, y por unas previsiones de inflación para mayo más altas de lo esperado.

El Ivobespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 175.744 puntos, con lo que encadenó su segunda caída consecutiva.

Los operadores del mercado continúan optimistas frente al avance de las negociaciones entre EE. UU. e Irán para acabar el conflicto en Oriente Medio y abrir el estrecho de Ormuz, pese a las nuevas condiciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Ambos países han intensificado los diálogos durante la última semana, a través de los mediadores paquistaníes, aunque Trump plantea ahora también la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Catar, a los Acuerdos de Abraham.

El optimismo del mercado volvió a desplomar los precios del petróleo lo que impactó de nuevo a Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista.

Los papeles ordinarios de la estatal brasileña retrocedieron un 1,62 %, mientras que los preferenciales se depreciaron un 1,45 % y estuvieron entre los más negociados del día.

En el panorama interno, la atención se centró en el IPCA-15, considerado la previa de la inflación oficial, pues el indicador registró un aumento de 0,62 % en mayo, por encima de las expectativas de los analistas.

Las mayores ganancias del día fueron para las acciones preferenciales de la siderúrgica Usiminas, que se valorizaron un 6,21 % y para las ordinarias de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía, que se apreciaron un 5,22 %.

Las pérdidas más altas fueron para la compañía energética Cosan y la compañía de saneamiento del estado de Minas Gerais (COPASA), cuyos títulos ordinarios retrocedieron un 5,61 % y un 4,3 %, respectivamente.

El real brasileño se depreció un 0,66 % frente al dólar, que cerró cotizado en 5,060 reales tanto para la compra como para la venta en el mercado cambiario comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 22.849 millones de reales (unos 4.569 millones de dólares o 3.939 millones de euros), en más de 3,0 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

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