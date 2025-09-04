La Bolsa de São Paulo vuelve al verde con los datos laborales en EE.UU.

2 minutos

São Paulo, 4 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este jueves un 0,81 % impulsada por los datos débiles del mercado laboral en el sector privado de Estados Unidos y a la espera del informe oficial de empleo en ese país, que se publicará mañana.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 140.993 puntos, con lo que regresó de nuevo al verde luego de encadenar tres caídas consecutivas.

En el mercado de divisas el real se apreció un 0,13 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,444 reales para la compra y 5,445 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los datos de empleo divulgados este jueves por la firma de procesamiento de nóminas ADP animaron a los operadores de la plaza paulista pues prevén un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (FED) en su próxima reunión este mes.

Según la firma, en agosto se crearon 54.000 puestos de trabajo en el sector privado, una cifra inferior a los 75.000 empleos estimados por los analistas del mercado estadounidense y prácticamente la mitad de los 106.000 generados en julio.

Las acciones ordinarias de la productora de etanol Cosan (+5,2 %) lideraron las ventas del día, seguidas de las preferenciales de la compañía productora de combustibles Raizan (+1,57 %).

Ya las mayores ganancias fueron para la aerolínea Azul, cuyos papeles preferenciales se apreciaron un 19,23 %, seguidos de los ordinarios de la empresa educativa YDUQS (+6,33 %).

Las pérdidas de la jornada estuvieron encabezadas por los títulos ordinarios de la red de tiendas por departamento Casas Bahía (-2,24 %) y por los del mismo tipo de la empresa energética Brava, que retrocedieron 1,66 %.

El volumen negociado este jueves superó los 17.927 millones de reales (unos 3.319 millones de dólares o 2.827 millones de euros), en más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/sbb