La Bolsa de Seúl abre con una caída de más del 3 % ante temores por burbuja de la IA

2 minutos

Seúl, 21 nov (EFE).- La Bolsa de Seúl abrió este viernes con un desplome mayor al 3 %, tras las pérdidas en Wall Street por las renovadas preocupaciones sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

Transcurrida la primera hora de negociación, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, registraba un declive del 3,15 %, o 126,08 puntos, situándose en 3.878,77 enteros.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también registraba un pronunciado declive del 2,53 %, o 22,61, moviéndose en 869,33 unidades.

El parqué surcoreano cayó en medio de la bajada del 3 % en las acciones de la estadounidense Nvidia, considerada un pilar en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, el jueves (hora de EE.UU.) en Wall Street, después de que se enfriara el entusiasmo por el sector, pese a que habían iniciado la sesión al alza tras la publicación de sus resultados del miércoles.

La mayoría de las firmas de mayor capitalización en la Bolsa surcoreana reportaban descensos.

El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, caía en torno al 4,37 %, mientras que su principal competidor SK Hynix se hundía alrededor del 7,44 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution caía un 2,38% y la energética Dosan Enerbility un 5,41 %.

La firma de defensa Hanwha Aerospace bajaba un considerable 5,24 %, mientras la química LG Chem hacia lo propio con un 4,50 %.

En el sector de construcción naval, el astillero HD Hyundai Heavy disminuía un 2,66 % y su Hanwha Ocean un 3,40 %.

En el sector automovilístico, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor se reducía un 1,15 %, aunque su empresa hermana Kia subía un ligero 0,18 %. EFE

