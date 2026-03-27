La Bolsa de Seúl cierra mixta, con los inversores pendientes de las negociaciones con Irán

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Seúl, 27 mar (EFE).- La Bolsa de Seúl cerró mixta este viernes, con los inversores pendientes de las posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que ha afectado al suministro energético mundial y provocado subidas en los precios del petróleo.

El principal índice del parqué surcoreano, el Kospi, bajó un 0,4 %, o 21,59 puntos, hasta acabar en 5.438,87 enteros, tras arrancar la sesión con fuertes caídas.

Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 0,43 %, o 4,87 puntos, hasta las 1.141,51 unidades.

El Kospi había arrancado la jornada con caídas superiores al 3 %, pero se fue moderando a lo largo de la sesión por los mensajes ambiguos de Estados Unidos sobre las negociaciones con Irán. EFE

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