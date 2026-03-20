La Bolsa de Seúl gana un 0,31 % ante un descenso del precio del petróleo

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Seúl, 20 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 0,31 % este viernes, cuando el precio del petróleo registraba un descenso, después de haberse disparado en las últimas jornadas por el conflicto bélico en Oriente Medio.

El referencial surcoreano sumó 17,98 puntos y se colocó así en 5.781,2 puntos, tras caer en la sesión previa un 2,73 %, lastrado por los riesgos en el suministro energético después de que se produjeran ataques contra instalaciones en Oriente Medio en el marco del conflicto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió por su parte un más marcado 1,58 % o 18,04 puntos y alcanzó los 1.161,52 enteros.

A las 7:00 GMT de este viernes, el barril de petróleo brent para entrega en mayo bajaba un 1,78 % y se situaba en 106,7 dólares, mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI), que ya cerró la víspera en negativo, descendía un 2,11 % antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 93,47 dólares.

El volumen total de la negociación este viernes en la plaza surcoreana fue 31 billones de wones, cantidad equivalente a unos 23.500 millones de dólares.

Las firmas del sector financiero ganaron terreno: la firma de corretaje de acciones y banca de inversión más grande por capitalización de mercado en Corea del Sur, Mirae Asset Securities, sumó un 1,5 %, al tiempo que el banco Shinhan Financial lo hizo un 1,45 %.

La firma de baterías LG Energy Solution ganó un 1,21 % y la energética Doosan Enerbility, un 3,1 %.

Samsung Electronics, valor de referencia local, en cambio, se depreció un 0,55 %, mientras su principal rival, SK Hynix, perdió un parecido 0,59 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics sumó un 1,01 %. EFE

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