La Bolsa de Shanghái toca máximos de diez años ante el optimismo por el pacto China-EE.UU.

2 minutos

Shanghái (China), 28 oct (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, el SSE Composite, tocó este martes máximos de la última década al superar brevemente la barrera psicológica de los 4.000 puntos por primera vez desde agosto de 2015 ante el «acuerdo preliminar» alcanzado en Malasia entre China y Estados Unidos.

Concretamente, a las 10:15 hora local (02:15 GMT), el referencial se situaba en 4.000,09 unidades, aunque tres cuartos de hora más tarde no solo había frenado su avance sino que registraba un descenso del 0,11 %.

En lo que va de año, el selectivo acumula un alza de en torno a un 22,5 %, animado principalmente, como otros mercados chinos, por el auge del sector nacional de la inteligencia artificial (IA), que tomó inercia gracias a la irrupción de DeepSeek en la palestra mundial.

A lo largo de la última década, el SSE Composite se ha movido generalmente entre los 3.000 y los 4.000 puntos, y Bloomberg recuerda que, en ocasiones, se ha bromeado en redes sobre las intervenciones de las autoridades para impedir desviaciones negativas muy pronunciadas por debajo del límite inferior de ese rango.

Ese medio se pregunta ahora cuánto durará el actual optimismo en el mercado shanghainés, no solo debido a la captura de beneficios o a los temores a que los valores relacionados con la IA hayan formado una burbuja, sino también porque el alza de las bolsas no se corresponde con una mejora similar de los indicadores económicos.

Además, también apunta a la posibilidad de que el deshielo diplomático entre Pekín y Washington sea «efímero», con los ojos puestos en la reunión prevista este jueves entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, tras el pacto acordado en Kuala Lumpur por sus respectivos emisarios.

Esta nueva ronda de negociaciones en Malasia se celebró en un contexto marcado por una nueva escalada de tensiones tras las recientes restricciones chinas a la exportación de tierras raras, mineral clave cuya producción y exportación China casi monopoliza.

En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre, lo que podría aumentar las tasas efectivas hasta el 157 %.

Además, a mediados de octubre entraron en vigor tasas portuarias recíprocas, y el viernes pasado el Gobierno de Trump abrió una investigación sobre la posible violación, por parte de China, del acuerdo comercial alcanzado entre ambas potencias en 2020, un pacto que Pekín afirma haber cumplido «escrupulosamente». EFE

