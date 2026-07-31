La Bolsa de Taiwán logra la mayor subida diaria de su historia ante empuje de tecnológicas

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Taipéi, 31 jul (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, experimentó este viernes la mayor subida intradiaria de su historia ante el empuje de las principales compañías tecnológicas de Taiwán, que siguieron la tendencia alcista de Wall Street durante la jornada previa.

El selectivo taiwanés subió 3.186,45 puntos para concluir la jornada en 43.119,75 enteros, lo que supuso un salto del 7,98 % respecto al cierre del jueves.

Según la agencia de noticias CNA, se trata de la mayor subida intradía en la historia del parqué isleño, muy por encima de los 1.783,16 puntos que ganó al cierre del pasado 21 de julio y del avance de 1.778.51 puntos experimentado el 4 de mayo de este año.

Las firmas tecnológicas registraron subidas generalizadas durante la sesión, con TSMC, MediaTek y ASE Technology Holding -todas ellas asociadas al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA)- alcanzando el límite diario del 10 %.

Este buen desempeño del parqué taiwanés tuvo lugar después de que Wall Street concluyera en verde el jueves, tras un impulso en el sector tecnológico liderado por la compañía Microsoft, que cerró la sesión con un avance del 15,51 % tras la publicación de sus resultados financieros. EFE

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