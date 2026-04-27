La Bolsa de Taiwán supera los 40.000 puntos por primera vez ante el auge de tecnológicas

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Taipéi, 27 abr (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, superó este lunes la barrera de los 40.000 puntos por primera vez en su historia, en medio del renovado interés de los inversores por las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

El selectivo taiwanés, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, alcanzó un máximo de 40.152,82 puntos en los primeros compases de la sesión, aunque luego moderó su crecimiento hasta los 39.904,01 enteros (+2,5 %) en torno a las 10:45 hora local (02:45 GMT).

Las participaciones del gigante de semiconductores TSMC, compañía que aglutina más del 40 % del citado índice, subían un 5,26 % a esa misma hora hasta los 2.300 dólares taiwaneses (73,22 dólares, 62,44 euros), estableciendo un nuevo récord y acumulando un alza de más del 45 % desde principios de año.

Otras tecnológicas se han visto igualmente favorecidas por el clima inversor, entre las que destacan Foxconn (+1,58 %), ASE Technology (+1,21 %) y MediaTek (+1,03 %).

Según datos recopilados por Bloomberg, la capitalización bursátil de Taiwán superó a la de Reino Unido a mediados de abril, convirtiéndose en la séptima más grande del mundo, gracias al fervor de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

TSMC, compañía que fabrica los chips empleados en los productos más punteros de Nvidia, Apple y AMD, logró unas ganancias récord de unos 18.500 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre, y prevé una inversión en capital de hasta 56.000 millones de dólares en 2026 por la creciente demanda de chips avanzados. EFE

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