La Bolsa de Tokio abre en máximos históricos antes de elección de nuevo líder en Japón

2 minutos

Tokio, 21 oct (EFE).- La Bolsa de Tokio abrió con fuerza este martes y en máximos históricos, horas antes de que Japón escoja a un nuevo primer ministro en una votación parlamentaria en la que se prevé que la ‘paloma fiscal’ Sanae Takaichi resulte vencedora, lo que ha generado expectativas sobre nuevos estímulos económicos.

Transcurrida la primera hora de negociación, el índice de referencia Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado y cerró ya el lunes en récord, subía un 1,31 % ó 643,80 puntos, y se movía en 49.829,30 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,64 % ó 20,93 puntos, y se situaba en 3.269,38 unidades, una tendencia alcista que, de mantener, lo catapultará también a nuevos máximos.

El parqué tokiota abrió con optimismo después de que Takaichi se asegurara la colaboración de uno de los principales partidos de la oposición en la votación del Parlamento, asegurando prácticamente su victoria ante la falta de un contrincante viable, lo que generó expectativas de que la estabilidad política tras la llegada de un nuevo líder facilite la implementación de políticas económicas.

Takaichi, que de salir victoriosa se convertirá en la primera mujer en dirigir el país asiático, es una firma defensora del gasto público, el recorte de impuestos y los incentivos fiscales, lo que ha motivado una acentuada depreciación del yen desde que fuera nombrada presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD) el día 4.

Esta tendencia impulsa a los exportadores nipones, que se benefician de este tipo de cambio al repatriar sus remesas foráneas.

También influía positivamente hoy la remisión de la preocupación sobre la tensión comercial entre Pekín y Washington.

Las diez empresas más negociadas en la apertura en la plaza nipona cosechaban tendencias mixtas, pero el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, uno de los pesos pesados del mercado, lideraba las operaciones y avanzaba más de un 1,6 %.

La firma automovilística Totota, valor de mayor capitalización local, sumaba en torno a un 0,2 %. EFE

mra/rrt