La Bolsa de Tokio alcanza los 45.000 puntos a la apertura por primera vez

Tokio, 16 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 0,34 % en la apertura de la sesión de este martes, ante las esperanzas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) realice un recorte de tipos en su próxima reunión, subiendo por encima de los 45.000 puntos por primera vez en su historia.

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 0,34 % o 151,18 puntos, y superaba la barrera de los 45.000 enteros, un nuevo récord histórico intradía.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba, sin embargo, un 0,024 % o 0,76 puntos, y se situaba en 3.159,73 unidades.

Aunque el parqué tokiota se mostró indeciso en los primeros compases de la sesión, los inversores japoneses parecieron ganar ánimo tras las subidas de Wall Street durante la noche y a la espera del resultado de la reunión de la Fed.

En el sector de los semiconductores, las principales compañías japonesas como Tokyo Electron y Disco acumulaban ascensos del 1,28 %, 5,36 %, respectivamente, mientras que la empresa también del sector Advantest retrocedía un 0,14 %.

El fabricante de vehículos Toyota se apreciaba un 1,07 %, y el gigante de los videojuegos Nintendo bajaba un 3,72 %. EFE

