La bolsa de Tokio cae más de un 1,48 % a la apertura tras pérdidas en Wall Street

2 minutos

Tokio, 18 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó más de un 1,48 % a la apertura de este jueves y descendió de la barrera de los 49.000 enteros por primera vez en casi un mes, siguiendo a una jornada con pérdidas en Estados Unidos debido a la incertidumbre sobre proyectos de infraestructura tecnológica y la inteligencia artificial (IA).

Transcurridos los primeros minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía 733,07 puntos y se ubicaba en 48.653,59 enteros. El selectivo bajó así de la barrera de los 49.000 enteros durante la jornada de negociación, por primera vez desde el 26 de noviembre.

El más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía también un 0,54 % o 17,49 puntos a la apertura, hasta situarse en 3.351,90 unidades.

Las pérdidas se acusaron en las empresas tecnológicas y con intereses en la IA. El gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, uno de los pesos pesados del mercado japonés, registró una bajada a la apertura del 3,64 %, mientras que la empresa de semiconductores Tokyo Electron y el fabricante de robots Fanuc caían un 2,49 % y un 2,71 % respectivamente.

La caída en el parqué tokiota llega después de que la bolsa de Wall Street cerrara la víspera en rojo. El Dow Jones de Industriales bajó un 0,47 %, hasta 47.885 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,16 %, hasta 6.721 unidades, y el tecnológico Nasdaq cedió un 1,81 %, hasta 22.693 enteros.

En una nueva sesión en la plaza neoyorquina marcada por la volatilidad de los títulos relacionados con la IA, Oracle perdió un 5,4 % tras conocerse que su principal socio financiero no respaldará un proyecto para construir un nuevo centro de datos en Michigan. EFE

daa/rrt