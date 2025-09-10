La Bolsa de Tokio cierra en nuevo récord por optimismo sobre un recorte de tasas de la Fed
Tokio, 10 sep (EFE).- La Bolsa de Tokio cerró este miércoles con renovados récords en sus dos principales indicadores, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recorte los tipos de interés en su reunión de la próxima semana.
El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió un 0,87 % ó 378,38 enteros, hasta 43.837,67 enteros, superando el anterior cierre récord del 18 de agosto.
El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,6 % ó 18,85 puntos, hasta situarse en 3.140,97 unidades, también un nuevo máximo histórico. EFE
