La Bolsa de Tokio se hunde más del 2 % en la apertura por temores de suministro energético

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Tokio, 31 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con una pérdida de más del 2 % este martes ante preocupaciones por el suministro energético después de que Washington amenazara con destruir infraestructura energética de Irán si no se llega a un pacto para dar fin a la guerra.

Media hora después del inicio de las operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 2,23 %, o 1.155,97 puntos, hasta situarse en 50.729,92 enteros. El Nikkei perdió un 2,79 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 1,49 %, o 52,87 puntos, hasta las 3.489,47 unidades.

El declive del parqué tokiota sucede tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump de «destruir» infraestructura energética iraní si no se alcanza pronto un acuerdo para finalizar el conflicto en Oriente Medio.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, descendía cerca del 1,50 %, y su rival Honda perdía casi un 1 %.

En semiconductores, Advantest, Tokyo Electron y Disco se desplomaban en torno al 5 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, registraba una disminución aproximada del 1,50 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se hundía casi un 4,50 %. EFE

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