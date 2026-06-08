La bolsa de valores de Perú cae y el dólar sube ante la incertidumbre por segunda vuelta

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Lima, 8 jun (EFE).- La Bolsa de Valores de Lima (BVL) presentó este lunes una caída del 0,63 % al inicio de la jornada, mientras que la cotización del dólar subió a 3,50 soles, tras la segunda vuelta presidencial en Perú que mantiene un empate entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, con la posibilidad de que el candidato de Juntos por el Perú se imponga en la elección.

Al inicio de la jornada bursátil, la Bolsa presentaba un descenso del 0,63 % en el índice general e igualmente una caída del 0,59 % en el índice selectivo, de las quince acciones más negociadas en el mercado peruano.

Los títulos más afectados eran la pesquera Exalmar, con una caída del 15 %; la minera canadiense Silver Mountain Resources (AGMR), que opera dos minas en la surandina Huancavelica, con un descenso del 10 %; y la polimetálica peruana Nexa Resources, con una caída del 5,94 %, entre otros.

Sin embargo, al menos cinco acciones que se cotizan en la plaza limeña reportaban alzas como la minera Nexa Resources Atacocha que produce concentrados de zinc, cobre y plomo en la andina Pasco, con un crecimiento de 4,10 %.

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Perú se sigue extendiendo después de la segunda vuelta del domingo, dado que el conteo oficial mantiene a Fujimori con 50 % de votos y a Sánchez con 49,9 %, cuando se han computado el 93,4 % de actas oficiales.

Sin embargo, las proyecciones del resultado final realizadas por las empresas encuestadoras Ipsos y Datum dan la victoria a Sánchez por un estrecho margen respecto a Fujimori, razón por la cual ambos candidatos han llamado a defender el voto hasta el final del escrutinio y la deliberación de las actas impugnadas.

A su vez, la cotización del dólar reaccionó al alza y en las primeras horas de este lunes ya había subido a 3,50 soles, después del cierre en 3,47 soles del viernes pasado, de acuerdo a información de las casas de cambio.

Según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización del dólar ya había reportado un alza acumulada de 3,27 % en lo que va del año, hasta el viernes pasado, y una caída de 4,27 % en los últimos 12 meses.

El banco emisor difundió además este lunes un reporte en el que precisó que las expectativas de inflación a 12 meses, se mantienen dentro del rango meta, a un nivel de 2,89 % hasta mayo pasado.

Estas expectativas se mantienen ancladas desde hace cerca de dos año y medio, cuando en diciembre de 2023 retornaron al rango meta tras el impacto inflacionario que afectó a la economía mundial, señaló el Banco Central. EFE

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