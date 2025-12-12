La Bolsa española baja el 0,17 % por la caída de los bancos y de Wall Street

Madrid, 12 dic (EFE).- La Bolsa española perdió este viernes el 0,17 % por la caída de la banca y de las plazas europeas mientras Wall Street cedía más del 0,5 %.

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, después de marcar el máximo histórico de 17.032,5 puntos durante la sesión, bajó 28,6 puntos, hasta los 16.854,4 enteros.

En su tercera semana consecutiva al alza gana el 0,99 % y en el año acumula una subida del 45,36 %.

La caída del 0,55 % de Wall Street, afectada por los resultados de la tecnológica Broadcom, arrastraba a las bolsas europeas y a la española, que también resultaba penalizada por la bajada de la banca (el 1,5 % de media) y no podía conseguir un nuevo máximo histórico.

El barril de petróleo Brent perdía el 0,49 % y se negociaba a 60,98 dólares.

De los grandes valores, Banco Santander perdió el 1,49 % (tercera mayor caída del IBEX), el banco BBVA el 1,03 % y la petrolera Repsol el 1,03 %. Subieron el grupo textil Inditex, el 1,23 % (quinta empresa más alcista del IBEX), Telefónica el 1,14 % y la compañía energética Iberdrola el 0,96 %. EFE

