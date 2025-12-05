The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa española baja el 0,35 % tras una racha de nueve jornadas consecutivas de ascensos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 5 dic (EFE).- La Bolsa española bajó este viernes el 0,35 %, que pone fin a una racha de nueve sesiones consecutivas de subidas, y pierde el nivel de los 16.700 puntos, después de que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente en Estados Unidos se haya situado en el 2,8 % en septiembre.

El IBEX 35, índice de referencia del selectivo español, bajó 58,1 puntos, ese 0,35 % y cerró en 16.688,5 puntos. En la semana ha avanzado el 1,94 % y acumula una revalorización del 43,93 % en lo que va de año.

Dentro de los grandes valores, el grupo financiero BBVA perdió el 1,15 %, como la sexta mayor caída, y Banco Santander el 0,23 %. Mientras, Telefónica sumó el 0,66 %, el quinto mayor ascenso; la eléctrica Iberdrola, el 0,25 %; la petrolera Repsol, el 0,06 %; y el gigante textil Inditex, el 0,04 %.

La Bolsa española abría con ganancias e incluso ha llegado a tocar un nuevo máximo histórico intradía en 16.844,5 puntos, pero posteriormente se desinfló y entró en terreno negativo, tras conocerse el PCE estadounidense y pese al buen tono de Wall Street. EFE

ats/jla/lsr/lar

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR