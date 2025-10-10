The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa española baja el 0,69 % tras las nuevas amenazas de Donald Trump a China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 10 oct (EFE).- La Bolsa española ha bajado el 0,69 % este viernes y ha perdido el nivel de los 15.500 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y haya amenazado con un «incremento masivo» de aranceles a productos del gigante asiático.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha perdido 108,3 puntos, ese 0,69 %, y ha terminado en 15.476,5 puntos. En la semana, ha retrocedido el 0,7 %, aunque en lo que va de año gana el 33,48 %.

El selectivo español abría en positivo y ha mantenido esta misma tendencia hasta el último tramo de la sesión, cuando Trump ha amenazado al gigante asiático, a través de su red social Truth Social, y ha provocado que Wall Street gire a la baja.

De los grandes valores del IBEX, BBVA ha perdido el 1,71 %, el día en el que finaliza su opa al Banco Sabadell; Banco Santander, el 1,47 %; Inditex, el 0,74 %, y Repsol, el 0,62 %. Iberdrola ha subido el 0,73 % y Telefónica, el 0,21 %. EFE

ats/may/rod

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR