La Bolsa española baja el 0,69 % tras las nuevas amenazas de Donald Trump a China

1 minuto

Madrid, 10 oct (EFE).- La Bolsa española ha bajado el 0,69 % este viernes y ha perdido el nivel de los 15.500 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y haya amenazado con un «incremento masivo» de aranceles a productos del gigante asiático.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha perdido 108,3 puntos, ese 0,69 %, y ha terminado en 15.476,5 puntos. En la semana, ha retrocedido el 0,7 %, aunque en lo que va de año gana el 33,48 %.

El selectivo español abría en positivo y ha mantenido esta misma tendencia hasta el último tramo de la sesión, cuando Trump ha amenazado al gigante asiático, a través de su red social Truth Social, y ha provocado que Wall Street gire a la baja.

De los grandes valores del IBEX, BBVA ha perdido el 1,71 %, el día en el que finaliza su opa al Banco Sabadell; Banco Santander, el 1,47 %; Inditex, el 0,74 %, y Repsol, el 0,62 %. Iberdrola ha subido el 0,73 % y Telefónica, el 0,21 %. EFE

ats/may/rod

