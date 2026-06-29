La Bolsa española baja un 0,2 % y pierde los 19.400 puntos en medio de la subida del crudo

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Madrid, 29 jun (EFE).- La Bolsa española bajó un 0,2 % este lunes y perdió los 19.400 puntos mientras el petróleo subía algo más de 1 % al cierre después de los ataques que intercambiaron Estados Unidos e Irán este fin de semana.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, perdió 37,9 puntos, ese 0,2 %, hasta 19.387,4 puntos. En el año acumula una subida del 12,02 %.

La caída de la Bolsa española estuvo en línea con el leve retroceso en el resto de plazas europeas, mientras que Wall Street subía un 0,45 % al término de las negociaciones en la plaza española.

El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se revalorizaba un 1,22 % al cierre del IBEX 35, hasta los 72,87 dólares el barril.

Entre los grandes valores, bajaron el gigante de las telecomunicaciones Telefónica (-1,67 %) y la textil Inditex (-1,07 %).

Entre las empresas que cosecharon ganancias estuvieron la petrolera Repsol (+1,55 %), que ocupó hoy el tercer puesto por ganancias en el IBEX), el Banco Santander (+0,74 %), su competidor BBVA (+0,37 %) y la eléctrica Iberdrola (+0,6 %). EFE

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