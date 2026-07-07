La Bolsa española baja un 0,22 % lastrada por Wall Street y las tecnológicas

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Madrid, 7 jul (EFE).- La Bolsa española cayó este martes un 0,22 %, lastrada por el rumbo de Wall Street y las caídas en el sector tecnológico, después de que los inversores se mostraran decepcionados por la previsión de beneficio operativo récord de Samsung para el segundo trimestre, que consideran por debajo de las expectativas de los mercados.

El IBEX 35, el principal índice del selectivo español, bajó 43,6 puntos, una caída que lo llevó a cerrar en los 19.640,2 puntos.

Este retroceso reduce levemente el rendimiento del índice nacional, que se revaloriza un 13,48 % en el cómputo del año.

El parqué español había mantenido el tono verde de la apertura y el nivel de los 19.700 puntos durante prácticamente toda la sesión, una inercia que cambió con los primeros compases de las negociaciones en los índices neoyorquinos.

La apertura de Wall Street arrastró al selectivo español a caer desde los 19.796,2 puntos, su máximo intradía, hasta situarse por debajo del cierre de la pasada jornada.

La compañía de moda y belleza Puig registró el mayor alza del selectivo de esta jornada, del 1,96 %, seguida por la empresa de telecomunicaciones Telefónica (1,67 %), la compañía de distribución Logista (1,13 %) y la multinacional energética Naturgy (0,88 %).

En el lado opuesto de la tabla, la empresa de generación de energía verde Solaria anotó las mayores pérdidas, del 3,38 %, seguida del grupo especializado en infraestructuras para renovables Acciona (-3,22 %) y la constructora ACS (-3,06 %).

Entre otros valores destacados del IBEX 35, el gigante textil Inditex subió un 0,82 %, la energética Iberdrola, un 0,43 %; la también energética Repsol sumó un 0,36 % y el banco BBVA, un 0,09 %, mientras que el Banco Santander cedió el 0,21 %. EFE

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(foto)(vídeo)