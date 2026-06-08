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La Bolsa española baja un 0,66 % influida por la inestabilidad de Oriente Medio

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Madrid, 8 jun (EFE).- La Bolsa española cayó este lunes un 0,66 % debido a las dudas sobre un acuerdo de paz en Oriente Medio, en una jornada en la que el petróleo escala un 1,7 % mientras Estados Unidos insta a Irán e Israel a la contención bélica.

El IBEX 35, el selectivo español, restó 121,8 puntos para terminar en 18.223,1. En el acumulado del año, el indicador nacional mantiene una revalorización del 5,29 %.

Entre las subidas más importantes del IBEX 35 destacaron la tecnológica Indra (2,63 %) y la compañía de perfumería y cosméticos Puig (1,56 %), mientras que la mayor bajada correspondió a la empresa de energía renovable Solaria, que se dejó un 3,45 %.

Un día más, la sesión se caracterizó por la volatilidad de las cotizaciones, influida por el escenario internacional, lo que causó que el precio del barril de brent se negociara a 94,71 dólares al cierre de los mercados europeos. EFE

dcb/ads/jl/pcc

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