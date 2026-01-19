La Bolsa española cae un 0,26 % por amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia

Madrid, 19 ene (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, cedió este lunes un 0,26 % ante las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países europeos que apoyen a Groenlandia, en una sesión que no ha contado con la referencia de Wall Street puesto que, al ser día festivo en Estados Unidos, el parqué neoyorquino no ha operado.

Después de registrar máximos el viernes, el IBEX 35 retrocedió este lunes 45,6 puntos y perdió el nivel de los 17.700 puntos al cerrar en los 17.665,3 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 2,07 %.

De los grandes valores de la Bolsa española, el Banco Santander perdió el 0,4 %; Telefónica, el 0,24 % y el grupo financiero BBVA, el 0,1 %. Por el contrario, la energética Iberdrola sumó el 0,05 %, el gigante textil Inditex, el 0,18 % y la petrolera Repsol, el 0,25 %.

Tras las nuevas amenazas arancelarias, el precio de los metales preciosos marcaron un nuevo máximo histórico: el valor del oro alcanzó los 4.690,59 dólares y la plata los 94,12 dólares. EFE

