La Bolsa española cae un 0,52 % por las renovadas dudas sobre el fin de la guerra de Irán

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Madrid, 26 may (EFE).- La Bolsa española cayó este martes un 0,52 % y perdió la cota de los 18.300 puntos, en una jornada marcada por la cautela de los inversores ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, tras un intercambio de ataques en Irán.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, se dejó 96,5 puntos, ese 0,52 %, con lo que cerró la sesión en 18.290,9 puntos. En lo que va año, el índice se ha revalorizado un 5,68 %.

La sesión transcurrió sin grandes oscilaciones ante la cautela de los inversores por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, después de que Estados Unidos atacara «en defensa propia» posiciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes la pasada noche, e Irán derribara un dron.

Las subidas estuvieron lideradas por el avance del 2,67 % de la petrolera Repsol, seguido de la siderúrgica Acerinox (2,38 %) y la eléctrica Iberdrola (0,94 %).

Entre las firmas que bajaron, las pérdidas estuvieron encabezadas por la aseguradora Mapfre (-3,47 %), el banco Santander (-1,6 %) y el gigante de las telecomunicaciones Telefónica (-1,53 %). EFE

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