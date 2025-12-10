La Bolsa española consigue un nuevo máximo histórico con una subida del 0,17 %

1 minuto

Madrid, 10 dic (EFE).- La Bolsa española consiguió terminar este miércoles con un nuevo máximo histórico, en 16.762,5 puntos, con una subida del 0,17 % en la sesión propiciada por el alza de la mayoría de los grandes valores y de Wall Street.

El indicador de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ganó 28 puntos, ese 0,17 %, hasta 16.762,5 puntos. En el año acumula una subida del 44,57 %.

El avance del 0,5 % de Wall Street al cierre nacional, mientras esperaba a conocer qué decidía la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés en Estados Unidos, favorecía un nuevo máximo histórico de la Bolsa española, también impulsado por los grandes valores.

El barril de petróleo Brent bajaba el 0,74 % y se negociaba a 61,48 dólares.

De los grandes valores en el IBEX 35 subieron Banco Santander, el 0,81 %; el grupo textil Inditex el 0,74 %; Telefónica el 0,25 %, el banco BBVA el 0,24 % y la petrolera Repsol el 0,22 %. Sólo bajó la energética Iberdrola, el 0,31 %. EFE

jg/may/mgr/ajs

(foto)(vídeo)