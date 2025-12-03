The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa española gana el 0,68 % y roza máximos históricos por la subida de Inditex

Madrid, 3 dic (EFE).- La Bolsa española subió este miércoles el 0,68 % y se acercó a los máximos históricos de noviembre, al rozar el nivel de los 16.600 puntos con la ayuda del gigante textil Inditex, que avanzó casi el 9 % tras presentar resultados.

Su principal indicador, el IBEX 35, ganó 112,6 puntos, ese 0,68 %, hasta 16.585,7 puntos, con lo que queda a 30 puntos del máximo histórico registrado el pasado 12 de noviembre (16.615,8 puntos). En el año acumula una subida del 43,04 %.

De los grandes valores, Inditex ganó el 8,86 % (mayor subida del IBEX y de la Bolsa), la petrolera Repsol el 0,96 % y Telefónica el 0,03 %. Cayeron Banco Santander, el 1,22 %, el grupo financiera BBVA el 0,69 % y la eléctrica Iberdrola el 0,44 %.

Las cuentas de Inditex, que ganó 4.622 millones, el 3,9 % más, y su subida del 8,86 %, situaron a la Bolsa española en máximos históricos durante casi toda la sesión, aunque la bajada de los bancos impidió cerrar en precios récord. El barril de petróleo Brent subía el 1,18 % y se negociaba a 63,19 dólares. EFE

