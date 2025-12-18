La Bolsa española gana un 1,15 % y renueva máximos históricos tras el BCE y el IPC de EEUU

Madrid, 18 dic (EFE).- La Bolsa española marcó este jueves un nuevo máximo histórico, por encima de los 17.100 puntos, al sumar el 1,5 % tras la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del Banco Central Europeo (BCE) y la reducción de la inflación en Estados Unidos.

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 194,4 puntos hasta los 17.132,6 enteros. En el año, las ganancias acumuladas se incremental al 47,76 %.

De los grandes valores, el gigante textil Inditex sumó el 2,55 %; el grupo financiero BBVA, el 1,95 %; y banco Santander, el 1,26 %; mientras que Telefónica cedió el 0,29 % y la petrolera Repsol, el 0,13 %.

El IBEX 35 abrió la sesión con avances del 0,13 %, que se fueron incrementando a lo largo de una jornada marcada por la decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 2 % por cuarta reunión consecutiva, sus previsiones de crecimiento y unos datos de inflación en Estados Unidos mejores de lo esperado. EFE

