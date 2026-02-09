The Swiss voice in the world since 1935
La bolsa española logra un nuevo récord al cierre en 18.195 puntos tras subir un 1,4 %

Madrid, 9 feb (EFE).- La bolsa española ha registrado este lunes un nuevo máximo histórico al cierre en 18.195,1 puntos con una subida del 1,4 %, apoyado en el avance de la banca y de las plazas europeas.

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, ha ganado 251,8 puntos, ese 1,4 %, hasta los 18.195,1 puntos. En el año acumula un alza del 5,13 %.

La bolsa española conseguía un nuevo récord de cierre (el anterior fue el pasado martes en 18.119 puntos) a pesar de las dudas de Wall Street y mientras subía la banca, la mayoría de los grandes valores y las plazas europeas. El barril de petróleo Brent ganaba el 1,18 % y se cambiaba a 68,85 dólares.

De los grandes valores solo bajó Telefónica, el 0,22 % (quinta mayor caída del IBEX), mientras que BBVA avanzó el 2,18 %; Banco Santander, el 1,54 %; Iberdrola, el 1,01 %; Inditex, el 0,49 %, y Repsol, el 0,48 %. EFE

