La bolsa española sube 0,97 % y logra un nuevo máximo anual al acercarse a 15.700 puntos

Madrid, 8 oct (EFE).- La bolsa española ha subido este miércoles el 0,97 % y ha logrado un nuevo máximo anual cerca de 15.700 puntos por el avance de los bancos y siderúrgicas, así como por el repunte de las plazas europeas y de Wall Street.

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ha ganado 151,3 puntos, ese 0,97 %, hasta 15.678,3 puntos, nuevo máximo anual y precio más alto desde el 12 de diciembre de 2007. En el año acumula una subida del 35,22 %.

La bolsa española ha subido durante toda la sesión pero las ganancias se han incrementado con la apertura al alza del 0,3 % de Wall Street, que sigue rondando máximos históricos, y mientras los bancos subían el 1,8 % de media. El barril de petróleo Brent repuntaba el 1,59 %, hasta 66,49 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 1,92 % de Banco Santander; BBVA ha ganado el 1,9 %; Telefónica, el 0,69 %, e Iberdrola, el 0,46 %. Bajaron Inditex, el 1,39 % (mayor caída del IBEX), y Repsol, el 0,17 % (quinto puesto por pérdidas de ese índice). EFE

