La Bolsa española sube el 0,38 % pese a la caída de Wall Street tras el buen dato de paro

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Madrid, 5 jun (EFE).- La Bolsa española subió un 0,38 % este viernes y cerró en 18.344,9 puntos, pese a las caídas de Wall Street tras conocerse un dato de empleo estadounidense mejor de lo que se estimaba, lo que aleja la posibilidad de una bajada de los tipos de interés, y en una jornada de escasas novedades sobre el conflicto de Oriente Medio.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 68,9 puntos, ese 0,38 %, y terminó de negociar en los 18.344,9 puntos. En la semana, el selectivo español acumuló pérdidas del 0,09 %, mientras que en lo que va de año, se revaloriza el 5,99 %.

El IBEX abría la jornada con avances y mantuvo la tendencia positiva durante el resto de la sesión, e incluso llegó a tocar un máximo intradía en los 18.500 puntos, a pesar de la apertura negativa de la bolsa neoyorquina, lastrada también por el sector tecnológico, y en una jornada de estancamiento en las negociaciones en el marco de la guerra con Irán.

De los grandes valores, el gigante textil Inditex repuntó el 1,74 %, la quinta mayor subida del IBEX; la energética Iberdrola, el 1,48 %; y Repsol, también dedicada a la energía, el 0,74 %; mientras el banco BBVA perdió el 1,22 %, tercer peor puesto de la tabla; Telefónica, el 0,79 %; y Banco Santander, el 0,5 %. EFE

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