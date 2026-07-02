La Bolsa española sube el 1,37 % y firma un nuevo máximo por encima de los 19.600 puntos

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Madrid, 2 jul (EFE).- La Bolsa española subió el 1,37 % este jueves y cerró en los 19.671,8 puntos, un nuevo máximo histórico de clausura, tras reducirse la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos, lo que aleja la posibilidad de una inminente subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, sumó 265,2 puntos, el 1,37 %, y se situó en ese nuevo récord de 19.671,8 puntos. Así, el selectivo superó al anterior máximo del 22 de junio en 19.542,3 puntos e incrementó las ganancias acumuladas al 13,6 % en lo que va de año.

El IBEX arrancaba la jornada con una tendencia plana e incrementaba los avances al conocerse que en Estados Unidos se crearon 57.000 puestos de trabajo en junio (menos de la mitad de lo que pronosticaban los expertos), hasta tocar un máximo intradía en 19.799,5 puntos. Posteriormente perdió cierta fuerza, aunque logró cerrar con nuevos máximos.

Dentro del IBEX, destacó la subida de ArcelorMittal, del 6,03 %, beneficiada por la entrada en vigor del incremento de los aranceles a la sobreproducción de acero importado, por parte de la Comisión Europea (CE). Por detrás se situó la tecnológica Indra, que repuntó el 4,36 %.

En negativo solo cerraron seis valores: el grupo especializado en infraestructuras para renovables Acciona (-1,47 %); la socimi Merlin Properties (-1,05 %); la constructora ACS (-0,97 %); la empresa de generación de energía verde Solaria (-0,25 %); la farmacéutica Laboratorios Rovi (-0,17 %) y la multinacional del sector de las piscinas Fluidra (-0,1 %). EFE

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