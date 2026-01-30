La Bolsa española sube el 1,66 % y toca un nuevo máximo de cierre en 17.880,9 puntos

1 minuto

Madrid, 30 ene (EFE).- La Bolsa española subió el 1,66 % este viernes y firmó un nuevo máximo histórico de cierre en 17.880,9 puntos, impulsada por el ascenso de Caixabank (6,75 %) y del resto de valores bancarios y pese a los recortes de Wall Street.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, subió 291,2 puntos, ese 1,66 %, en su mejor jornada desde el 10 de noviembre, y cerró en los 17.880,9 puntos, un nuevo récord. En la semana, se ha revalorizado el 1,92 % y acumula ganancias del 3,31 % al cierre del primer mes de 2026.

Tras una apertura al alza, el selectivo español incrementó los ascensos alentado por Caixabank, que sostuvo avances notables en la sesión (y finalmente subió el 6,75 %) tras presentar sus resultados y contagió el optimismo al resto de valores bancarios pese al tono negativo de la bolsa neoyorquina.

Dentro del sector bancario, por detrás de Caixabank, que lideró las subidas del IBEX y de la Bolsa española, Banco Sabadell sumó el 3,93 %, como el segundo mayor ascenso del IBEX; Unicaja, el 2,63 %; BBVA, el 2 %; Bankinter, el 1,91 %; y Banco Santander, el 1,45 %. EFE

ats/luc/mgr

(foto)(vídeo)