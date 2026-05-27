La Bolsa española sube un 0,49 % en una jornada de noticias contradictorias sobre Irán

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Madrid, 27 may (EFE).- La Bolsa española repuntó un 0,49 % este miércoles en una sesión en la que la atención se centró en las noticias contradictorias sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la caída del precio del petróleo, mientras Wall Street cotiza con dudas.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, sumó 90 puntos, ese 0,49 %, y terminó de negociar en los 18.380,9 puntos. En el año, acumula una revalorización del 6,2 %.

El selectivo arrancó la sesión con avances y extendió las ganancias, en sintonía con las principales plazas europeas, después de que la televisión estatal iraní anunciara que hay un borrador de acuerdo entre EE.UU. y la República Islámica, pero, posteriormente, la Casa Blanca lo desmintió.

El precio del petróleo brent, de referencia en Europa -que subía durante la primera parte de la jornada-, cambiaba de signo tras ese anuncio, llegando a caer hasta un 5 %, y al cierre de los índices europeos cedía un 3,74 %, con el barril a 96 dólares.

El crudo intermedio de Texas, de referencia estadounidense, bajaba el 3,84 % y cotizaba a 90,3 dólares el barril. EFE

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