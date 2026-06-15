La Bolsa española sube un 1,43 % y bate el récord de cotización tras el acuerdo de paz

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Madrid, 15 jun (EFE).- La Bolsa española subió este lunes un 1,43 % y marcó un récord histórico de cotización por encima de los 19.000 puntos después de confirmarse que hay un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El IBEX 35, el principal indicador español, sumó 267,6 puntos y terminó en 19.032. Con este repunte, alcanza una revalorización acumulada del 9,96 % en lo que va de año.

Los bancos y las empresas vinculadas al turismo coparon la parte alta de las cotizaciones, mientras que el sector energético cerró con pérdidas por la bajada del petróleo.

El Banco Santander encabezó las subidas con un avance del 3,86 %, seguido de la empresa de tecnología para viajes Amadeus (2,9 %), el grupo aéreo IAG (2,77 %) y el financiero BBVA (2,54 %). También avanzaron el gigante textil Inditex (1,25 %) y la eléctrica Iberdrola (0,84 %).

Por el contrario, la petrolera Repsol retrocedió un 4,67 %, seguida de Acciona Energías (-4,54 %), Acciona (-2,7 %) y la tecnológica Indra (-2,03 %), así como Telefónica (-1,01 %). EFE

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