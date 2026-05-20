La Bolsa española sube un 2,16 % y recupera los 18.000 puntos tras la caída del petróleo

1 minuto

Madrid, 20 may (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, subió un 2,16 % este miércoles y recuperó los 18.000 puntos, en una jornada en la que los inversores estuvieron pendientes del descenso del precio del petróleo, la rentabilidad de los bonos y la evolución de las nuevas tensiones en Oriente Medio.

El selectivo español sumó 381,6 puntos al cierre y terminó en 18.051,7 enteros. El IBEX 35 anota en lo que va de año un incremento acumulado del 4,3 %.

La parqué español abrió la jornada plano, pero encaminó avances durante el transcurso de la sesión bursátil y expandió ganancias a raíz de la caída del precio del crudo, del 5,3 %, pese a la caída en los inventarios dada a conocer por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

La siderúrgica Arcelormittal lideró las subidas de la jornada y terminó un 5,93 %, seguida de su competidora Acerinox, que sumó un 4,88 %. La firma biotecnológica Grifols avanzó por su parte un 4,62 %.

Entre las empresas que anotaron pérdidas estuvieron la energética Repsol, que cedió un 2,92 %; la empresa de telecomunicaciones Telefónica, que se dejó un 0,63 %; la firma de equipamiento y soluciones conectadas para piscinas y wellness Fluidra, que bajó un 0,89 %; y las compañías especializadas en infraestructura Acciona y Redeia, que perdieron un 0,56 % y un 0,2 %, respectivamente. EFE

ats/ads/mra/rod

(foto)(vídeo)