La Bolsa española suma un 0,41 % y supera los 15.500 puntos, máximos de 2007

Madrid, 1 oct (EFE).- La Bolsa española ha subido este miércoles un 0,41 %, lo que le ha permitido superar los 15.500 puntos, un nivel que no tocaba desde diciembre de 2007, pese al tono bajista de Wall Street por el bloqueo político en Estados Unidos.

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, ha sumado 63,8 puntos y ha cerrado la jornada en 15.538,8 enteros, nuevos máximos anuales. En lo que va de año avanza el 34,01 %.

El selectivo abría muy plano para posteriormente decantarse por los avances y cerrar así la primera jornada del mes de octubre en tono positivo.

De los grandes valores, Inditex ha rebotado el 2,19 %; Repsol, el 1,49 %; Iberdrola, el 0,43 %; y BBVA, el 0,21 %. Sin embargo, Santander se ha dejado el 0,6 % y Telefónica, el 0,66 %.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico al superar los 3.895 dólares. EFE

