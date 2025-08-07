La bolsa india se estabiliza tras la caída inicial pese al temor a los aranceles de Trump

Nueva Delhi, 7 ago (EFE).- Las principales bolsas de la India lograron cerrar este jueves con leves ganancias, tras una jornada marcada por la volatilidad y la cautela de los inversores, como reacción a la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 25% a las importaciones del país asiático.

El índice de referencia Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE), que agrupa a sus 30 empresas más grandes y representativas, sumó 79,27 puntos hasta los 80.623,26 enteros, un avance del 0,10 % respecto al cierre anterior, tras haber llegado a perder más de 400 puntos en los primeros compases de la sesión.

Por su parte, el Nifty 50, de la Bolsa Nacional de la India (NSE), subió un 0,09 %, para situarse en 24.596,15 puntos, tras caer inicialmente por debajo del umbral de los 24.500, con un retroceso de hasta el 0,31 %.

Ambos indicadores lograron recuperar el terreno perdido en la apertura, cuando llegaron a registrar descensos de hasta medio punto porcentual, tras la decisión de Trump de imponer un arancel adicional del 25 % sobre los productos indios.

El anuncio, que eleva la carga impositiva total al 50 %, afectó especialmente a sectores clave como el tecnológico y el farmacéutico, altamente dependientes del mercado norteamericano.

Pese a liderar las pérdidas a primera hora, el sector tecnológico cerró al alza. El índice Nifty IT, el barómetro que mide el rendimiento de las mayores empresas de servicios tecnológicos del país, un sector muy dependiente de los contratos con clientes norteamericanos, subió un 0,87 %, hasta los 34.726,80 puntos, impulsado por la recuperación de pesos pesados como Infosys y Tech Mahindra.

El Nifty Pharma, el índice que representa a la potente industria farmacéutica india, conocida como la «farmacia del mundo» y gran exportadora de medicamentos genéricos a Estados Unidos, también repuntó, con un avance del 0,75 % y un cierre en 21.684,80 puntos. EFE

lgm/lab